CONCERT : LES JAMBONS BEURRE Rue Saint-Nicolas Saumur, 28 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Trio plein d’humour, festif et joyeux, Les Jambons Beurre s’amusent et interprètent à leur sauce des tubes pop rock des années 60 à nos jours. Un mélange de génération, des jeunes et un moins jeune qui ambianceront la rue Saint-Nicolas..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 22:15:00. .

Rue Saint-Nicolas

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A trio full of humor, festive and joyful, Les Jambons Beurre have fun and interpret pop rock hits from the 60s to the present day. A mix of generations, young and old, they’re sure to get the rue Saint-Nicolas buzzing.

Trío lleno de humor, festivo y alegre, Les Jambons Beurre se divierten e interpretan a su manera éxitos del pop rock de los años 60 hasta nuestros días. Una mezcla de generaciones, los jóvenes y los no tan jóvenes harán vibrar la rue Saint-Nicolas.

Das humorvolle, festliche und fröhliche Trio Les Jambons Beurre macht sich einen Spaß daraus und interpretiert Pop-Rock-Hits von den 60er Jahren bis heute auf ihre eigene Art und Weise. Ein Generationenmix aus jungen und älteren Leuten, die die Rue Saint-Nicolas in Stimmung bringen werden.

