CONCERT : ENFANT BULLE ET ALEX DE VREE Rue Saint-Nicolas Saumur, 19 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Dans un style situé entre le rap et la variété française, l’Enfant Bulle puise son inspiration dans les relations humaines et les sujets sociétaux. Un jeune artiste à découvrir..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:20:00. .

Rue Saint-Nicolas

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With a style somewhere between rap and French variety, L’Enfant Bulle draws his inspiration from human relationships and societal issues. A young artist worth discovering.

Con un estilo a medio camino entre el rap y la variedad francesa, l’Enfant Bulle se inspira en las relaciones humanas y los problemas sociales. Un joven artista que merece la pena descubrir.

In einem Stil, der zwischen Rap und französischem Varieté angesiedelt ist, schöpft Enfant Bulle seine Inspiration aus menschlichen Beziehungen und gesellschaftlichen Themen. Ein junger Künstler, den es zu entdecken gilt.

