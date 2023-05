Concert – Trio Ispolin Rue Saint-Nicolas, 3 juin 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Trois voix de femmes qui lient tradition et jeux de création, pour une odyssée polyphonique poignante et résolument actuelle. Le concert se déroulera dans la chapelle St Nicolas à 18h et sera précédé d’une promenade découverte à 17h du parc du Windeck..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 20:00:00. EUR.

Rue Saint-Nicolas

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



Three women’s voices that link tradition and creative games, for a poignant and resolutely contemporary polyphonic odyssey. The concert will take place in the St Nicolas chapel at 6pm and will be preceded by a discovery walk at 5pm in the Windeck park.

Tres voces femeninas que enlazan tradición y juego creativo, para una odisea polifónica conmovedora y decididamente contemporánea. El concierto tendrá lugar en la capilla de San Nicolás a las 18:00 y estará precedido por un paseo de descubrimiento en el parque Windeck a las 17:00.

Drei Frauenstimmen, die Tradition und kreatives Spiel miteinander verbinden, für eine ergreifende und entschieden aktuelle polyphone Odyssee. Das Konzert findet um 18 Uhr in der Kapelle St Nicolas statt. Zuvor findet um 17 Uhr ein Entdeckungsspaziergang durch den Park von Windeck statt.

