Panda Motion : Escape Game en extérieur à Honfleur Rue Saint-Nicol Honfleur, 25 octobre 2022, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Découvrez la cité maritime de Honfleur autrement !

Entrez dans la peau, d’un viking, d’un pirate ou encore d’un peintre et arpentez la la cité médiévale hors des sentiers battus

Optez pour l’un de nos 3 scénarios et partez pour 2h d’aventure :

– La plus belle peinture : niveau famille

– Le trésor viking : niveau intermédiaire

– Le navire corsaire : niveau sportif

Réservation obligatoire.

Vendredi 2022-10-25 à ; fin : 2023-12-31 . .

Rue Saint-Nicol

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Discover the maritime city of Honfleur differently!

Take on the role of a Viking, a pirate or a painter and explore the medieval city off the beaten track

Choose one of our 3 scenarios and leave for 2 hours of adventure

– The most beautiful painting: family level

– The Viking treasure : intermediate level

– The corsair ship : sport level

Reservation required

Descubra la ciudad marítima de Honfleur de una manera diferente

Asume el papel de un vikingo, un pirata o un pintor y explora la ciudad medieval fuera de los caminos trillados

Elija uno de nuestros 3 escenarios y emprenda una aventura de 2 horas

– El cuadro más bello: a nivel familiar

– El tesoro vikingo: nivel intermedio

– El barco corsario: nivel deportivo

Es necesario reservar

Entdecken Sie die Seestadt Honfleur einmal anders!

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Wikingers, Piraten oder Malers und durchstreifen Sie die mittelalterliche Stadt abseits der ausgetretenen Pfade

Entscheiden Sie sich für eines unserer drei Szenarien und begeben Sie sich auf ein zweistündiges Abenteuer

– Das schönste Gemälde: Familienniveau

– Der Wikingerschatz: mittleres Niveau

– Das Korsarenschiff: sportliches Niveau

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-27 par Calvados Attractivité