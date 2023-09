Exposition | Les chevaux de Simonne L’Hermitte Rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 7 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Une exposition temporaire des Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Simonne L’Hermitte est une artiste peintre aux talents multiples qui s’inspire essentiellement de la vie, du mouvement, et en grande partie du monde hippique. La justesse de ses interprétations, notamment de ses dessins de chevaux en mouvement, montre ce qui ne se voit pas le cheval : l’impulsion, l’engagement, la légèreté et la puissance. Au cœur du territoire normand et augeron ou le cheval est roi, cette exposition s’ancre parfaitement dans son environnement, tel un hommage au monde équestre qui sous le regard de Simonne L’Hermitte est sublimé avec poésie.

Simonne L’Hermitte par Jérôme Garcin

Il faut l’observer, un bloc et une mine de plomb à la main, dans la pénombre d’un théâtre équestre ou sous le soleil d’un concours hippique : Simonne L’Hermitte ne dessine pas les chevaux pour les immortaliser, elle les croque vivants, elle les veut en mouvement et, même s’ils sont bien montés, en liberté. Retour à l’atelier, elle transforme ses crayonnés en œuvres d’art, ajoutant aux techniques habituelles du pastel, de l’aquarelle ou du fusain sa propre manière : du goudron sur papier kraft (ce goudron qui sent si fort le pin et protège les sabots de l’humidité), autrement dit le noir des écuyers découpé dans la blondeur boisée et sablée des manèges. Magnifique. Haute école, polo, courses ou cirque ; frissons, pur-sang ou lusitaniens : Simonne L’Hermitte, qui est aussi cavalière, trouve partout son inspiration. Ses chevaux sont si justes, si chauds, qu’on dirait même qu’ils vont sortir du cadre..

Vendredi 2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-12-16 18:00:00.

Rue Saint-Michel

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



A temporary exhibition at Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Simonne L?Hermitte is a multi-talented painter who draws her inspiration primarily from life and movement, and to a large extent from the world of horses. The accuracy of her interpretations, particularly her drawings of horses in motion, show what can?t be seen in the horse: impulse, commitment, lightness and power. Set in the heart of Normandy and Auvergne, where the horse is king, this exhibition is perfectly anchored in its environment, like a tribute to the equestrian world, which Simonne L?Hermitte poetically sublimates.

Simonne L?Hermitte by Jérôme Garcin

Simonne L?Hermitte doesn?t draw horses to immortalize them, she sketches them alive. She wants them in motion and, even if they are well ridden, in freedom. Back in the studio, she transforms her pencil sketches into works of art, adding her own style to the usual techniques of pastel, watercolor and charcoal: tar on kraft paper (that tar that smells so strongly of pine and protects hooves from damp), in other words, the black of the horsemen cut into the sandy, woody blondness of the riding arenas. Magnificent. High school, polo, racing or circus; thrills, thoroughbreds or Lusitanians: Simonne L?Hermitte, who is also a horsewoman, finds inspiration everywhere. Her horses are so true to life, so warm, that they even seem to step out of the frame.

Una exposición temporal de los Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Simonne L’Hermitte es una pintora polifacética que se inspira principalmente en la vida, el movimiento y, en gran medida, el mundo del caballo. La precisión de sus interpretaciones, en particular sus dibujos de caballos en movimiento, muestran lo que no se ve en el caballo: el impulso, la entrega, la ligereza y la potencia. Situada en el corazón de Normandía y Auvernia, donde el caballo es el rey, esta exposición es un justo homenaje al mundo ecuestre, que Simonne L’Hermitte sublima poéticamente.

Simonne L’Hermitte por Jérôme Garcin

Simonne L’Hermitte no dibuja caballos para inmortalizarlos, los dibuja vivos. Quiere que se muevan y, aunque estén bien montados, que sean libres. De vuelta al estudio, transforma sus bocetos a lápiz en obras de arte, añadiendo su propio estilo a las técnicas habituales del pastel, la acuarela y el carboncillo: alquitrán sobre papel kraft (ese alquitrán que huele tanto a pino y protege los cascos de la humedad), es decir, el negro de los jinetes recortado sobre el rubio arenoso y leñoso de los picaderos. Magnífico. Alta escuela, polo, carreras o circo; emociones, purasangres o lusitanos: Simonne L’Hermitte, que también es amazona, encuentra inspiración en todas partes. Sus caballos son tan reales, tan cálidos, que incluso parecen salirse del encuadre.

Eine temporäre Ausstellung der Dominikanerinnen, Kulturraum und Artothek

Simonne L?Hermitte ist eine vielseitig begabte Malerin, die sich hauptsächlich vom Leben, von der Bewegung und größtenteils von der Welt des Pferdesports inspirieren lässt. Die Genauigkeit ihrer Interpretationen, insbesondere ihrer Zeichnungen von Pferden in Bewegung, zeigt das, was man dem Pferd nicht ansieht: den Impuls, das Engagement, die Leichtigkeit und die Kraft. Im Herzen der Normandie und Augeron, wo das Pferd König ist, verankert sich diese Ausstellung perfekt in ihrer Umgebung, wie eine Hommage an die Welt des Pferdes, die unter dem Blick von Simonne L?Hermitte mit Poesie sublimiert wird.

Simonne L’Hermitte von Jérôme Garcin

Man muss sie beobachten, mit Block und Bleistift in der Hand, im Halbdunkel eines Reittheaters oder unter der Sonne eines Reitturniers: Simonne L?Hermitte zeichnet Pferde nicht, um sie zu verewigen, sie skizziert sie lebendig, sie will sie in Bewegung und, selbst wenn sie gut geritten sind, in Freiheit. Zurück im Atelier verwandelt sie ihre Bleistiftzeichnungen in Kunstwerke und fügt den üblichen Techniken wie Pastell, Aquarell oder Kohle ihre eigene Art hinzu: Teer auf Kraftpapier (dieser Teer, der so stark nach Kiefer riecht und die Hufe vor Feuchtigkeit schützt), d. h. das Schwarz der Reitschüler, das in das holzige und sandfarbene Blond der Reitplätze geschnitten wird. Wunderschön. Hohe Schule, Polo, Rennen oder Zirkus; Nervenkitzel, Vollblut oder Lusitanos: Simonne L?Hermitte, die auch Reiterin ist, findet überall ihre Inspiration. Ihre Pferde sind so genau, so warm, dass man sogar meinen könnte, sie würden aus dem Rahmen fallen.

