Loire-Atlantique . Sous sa cape de velours, un magicien apparaît et il a besoin d’aide ! Il protège la Porte Saint-Michel depuis plus de 500 ans, mais aujourd’hui une sorcière s’est introduite dans le monument et s’amuse à faire peur à tous les visiteurs.

Ensemble, les enfants et le magicien vont avoir pour mission de retrouver de puissants objets magiques cachés dans toutes les salles. S’ils y parviennent, un rituel éblouissant chassera la sorcière des lieux ! L’atelier est animé par un médiateur pour une découverte ludique de la Porte Saint-Michel à travers une quête fantastique constituée d’énigmes et de jeux. Pour les aventuriers et aventurières de 4 à 6 ans.

Un adulte accompagnateur obligatoire par réservation (gratuit pour l’accompagnateur).

