Ciné-filou Gouter – « L'hiver féérique »
Coutances

Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 15:45:00 Gouter offert en fin de séances par notre partenaire Biocoop Coutances. « L’hiver féérique » : Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver féerique !.

Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie

