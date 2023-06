PUNCHES rue Saint Martin Vittel, 21 juin 2023, Vittel.

Groupe de pop/punk originaire d’Epinal. Il a été créé alors que leurs membres n’étaient qu’au collège. Il est composé de Valentin DUCHAINE (Batterie), Marc NICOT (Guitare/chant) et Vincent BESSLER (Bassiste/choriste). Ils proposent une musique aux sonorités pop soutenues par des rythmiques percutantes avec pour objectif de transmettre leur énergie sur scène. Leur album « Part of my life » est une invitation à plonger dans une histoire d’amitié qui dure depuis plus de 10 ans.

En bas de la rue Saint Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

