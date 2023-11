RANDO DU TÉLÉTHON Rue Saint-Martin Souligné-sous-Ballon, 25 novembre 2023, Souligné-sous-Ballon.

Souligné-sous-Ballon,Sarthe

L’association les Mil…Pat’s vous propose ne randonnée pour soutenir le Téléthon..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Rue Saint-Martin Salle polyvalente

Souligné-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire



The Mil…Pat’s association is offering a hike in support of the Telethon.

La asociación Mil…Pat organiza una marcha en apoyo del Telemaratón.

Der Verein Les Mil…Pat’s bietet Ihnen eine Wanderung an, um den Telethon zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire