Apprenti Pelotari Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn, 13 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Initiation et découverte de la Pelote Basque avec un éducateur sportif. Le matériel est fourni.

4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra.

Passez un bon moment en couple, en famille entre amis.

De 6 ans à 99ans

Minimum 5 personnes

Réservations et inscriptions à l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 18:00:00. EUR.

Rue Saint-Martin Trinquet Saint-Martin

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Initiation and discovery of Basque Pelota with a sports instructor. Equipment provided.

4 specialities: bare hand, pala, xare, chistéra.

Have a great time with your partner, family or friends.

From 6 to 99 years old

Minimum 5 people

Bookings and registrations at the Béarn des Gaves Tourist Office.

Iniciación y descubrimiento de la Pelota Vasca con un monitor deportivo. Material proporcionado.

4 especialidades: mano desnuda, pala, xare, chistéra.

Pásalo en grande con tu pareja, familia o amigos.

De 6 a 99 años

Mínimo 5 personas

Reservas e inscripciones en la Oficina de Turismo de Béarn des Gaves.

Einführung und Entdeckung des baskischen Pelota-Spiels mit einem Sportpädagogen. Das Material wird zur Verfügung gestellt.

4 Spezialitäten: bloße Hand, Pala, Xare, Chistéra.

Verbringen Sie eine schöne Zeit zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden.

Von 6 Jahren bis 99 Jahren

Mindestens 5 Personen

Reservierungen und Anmeldungen beim Office de Tourisme du Béarn des Gaves.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Béarn des Gaves