Exposition de Noël à l’atelier Créa Déco Rue Saint-Martin Saint Martin de l’If, 17 novembre 2023, Saint Martin de l'If.

Saint Martin de l’If,Seine-Maritime

Commencez à faire vos emplettes pour les fêtes ! Créa Déco vous présentera ses créations textiles originales. D’autres artisans seront également présents, comme Savon D’ICI..

2023-11-17 11:00:00 fin : 2023-11-17 19:00:00. .

Rue Saint-Martin

Saint Martin de l’If 76190 Seine-Maritime Normandie



Start your holiday shopping! Créa Déco will be presenting its original textile creations. Other artisans will also be present, including Savon D?ICI.

¡Comience sus compras festivas! Créa Déco expondrá sus originales creaciones textiles. También estarán presentes otros artesanos, como Savon D’ICI.

Beginnen Sie mit Ihren Einkäufen für die Feiertage! Créa Déco wird Ihnen seine originellen Textilkreationen vorstellen. Auch andere Kunsthandwerker wie Savon D?ICI sind vertreten.

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche