Concert – Centre culturel de Jovence Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Louvigné-du-Désert Concert – Centre culturel de Jovence Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert, 24 mai 2024, Louvigné-du-Désert. Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-24 . Depuis son ouverture, de nombreux groupes et artistes ont poussé les portes du Studio l’Atelier de Jovence pour répéter ou enregistrer.

Cette soirée Scène Découverte leur est consacrée : rock, folk ou rap, venez découvrir toute la richesse musicale du Pays de Louvigné ! .

Rue Saint-Martin centre culturel

Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-14 par OT – FOUGERES Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Louvigné-du-Désert Autres Code postal 35420 Lieu Rue Saint-Martin Adresse Rue Saint-Martin centre culturel Ville Louvigné-du-Désert Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert Latitude 48.48135 Longitude -1.12014 latitude longitude 48.48135;-1.12014

Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvigne-du-desert/