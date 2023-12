théâtre – Coucou Courroux de Pierre Bonnaud & Cie Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert, 28 mars 2024, Louvigné-du-Désert.

Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28

.

Georges, volontiers rêveur, fuit une réalité pesante dans des mondes imaginaires, qui empruntent les codes des fictions d’aventure fantastique.

Il fait des allers-retours entre ces deux univers, et trouvera dans ses songes l’inspiration pour apprivoiser sa colère, et en faire une alliée dans la vraie vie.

Sur le plateau, un comédien et un régisseur / bruiteur donnent vie à des tableaux alternant vie fantasmée et réalité.

.

Rue Saint-Martin centre culturel

Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne



