Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00 . Lorsque le PDG d’une entreprise de fromage tombe dans une grosse dépression, sa femme, sa mère, son spy… cherchent une solution mais rien n’y fait jusqu’à l’arrivée d’une communauté baba cool…

Jav’Scène présente « Burn out », une comédie hilarante de Charles Istace, mise en scène par Christophe Tellier. .

