Marché de Noel du quartier Saint Martin Rue Saint Martin Condé-en-Normandie, 2 décembre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

L’association Animations Saint Martin organise son marché de Noel au square Dossin et à l’église Saint Martin de Condé-sur-Noireau le samedi 2 décembre.

Au programme :

– Exposants

– Roller dance

– Photo avec le Père Noel

– Restauration sur place

– Crèche dans l’église Saint Martin

17h30 : célébration religieuse

18h : projection de Noel

Entrée libre.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

Rue Saint Martin

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The association Animations Saint Martin is organizing its Christmas market in the square Dossin and the church of Saint Martin in Condé-sur-Noireau on Saturday December 2.

On the program:

– Exhibitors

– Roller dance

– Photo with Santa Claus

– Catering on site

– Nativity scene in Saint Martin church

5:30pm: religious celebration

6pm: Christmas projection

Free admission

La asociación Animations Saint Martin celebra el sábado 2 de diciembre su mercado navideño en la plaza Dossin y la iglesia de Saint Martin de Condé-sur-Noireau.

En el programa:

– Expositores

– Baile en patines

– Foto con Papá Noel

– Catering in situ

– Belén en la iglesia de San Martín

17.30 h: celebración religiosa

18.00 h: proyección navideña

Entrada gratuita

Der Verein Animations Saint Martin organisiert am Samstag, den 2. Dezember, seinen Weihnachtsmarkt auf dem Square Dossin und in der Kirche Saint Martin in Condé-sur-Noireau.

Auf dem Programm stehen :

– Aussteller

– Roller dance

– Foto mit dem Weihnachtsmann

– Verpflegung vor Ort

– Krippe in der St. Martinskirche

17.30 Uhr: Religiöse Feier

18 Uhr: Weihnachtsvorführung

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie