Bretons en concert – Le rock celtique dans tous ses états Rue Saint-Louis, Rennes Rennes, vendredi 16 février 2024.

Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 23:30:00

« VIVANT, FEDERATEUR ET INTER-GENERATIONNEL »

Deux heures de show et pas moins de 15 artistes évoluant sur scène comme une tornade, sur des airs connus de tous, prêts à envoûter les salles de France et d’Europe

B.R.E.T.O.N.S c’est avant tout une envie, une idée, celle de réunir sur scène les acteurs de la musique celtique actuelle avec des membres de Soldat Louis, EV, Kervegans, Digresk, Armens… et des invités exceptionnels à chaque concert.

Véritable collectif, B.R.E.T.O.N.S propose sur scène un show composé de traditionnels bretons, irlandais ou encore écossais et des reprises du répertoire celtique que l’on sait mondialement connu. Mélangez le tout et ajoutez-y une bonne dose de rock : EV, Soldat Louis, Flogging Molly, Armens, Alan Stivell, Dropkick Murphy’s, Tri Yann ou encore AC/DC ou The Pogues.

« Un projet musical familial, festif aux accents trad et rock, qui réjouira un large public »

« B.R.E.T.O.N.S »

Bodañ obererien sonerezh keltiek a-vremañ war ul leurenn nemetken, setu a-raok pep tra hor c’hoant, hag hor mennozh. Ur raktres sonerezh kevreañ an hini eo gant levezonioù hengounel ha rock. Kinniget eo gant ar strollad ur roll a ganaouennoù o tont eus ar bed hengounel (breizhek hag iwerzhonek) hag eilsammoù eus an danvez keltiek… pe get ; pep tra graet en un doare rock ha festus (Flogging Molly, Soldat Louis, Dropkick Murphys, Young Dubliners, Alan Stivell, EV, Kervegans, Digresk… ). Pemzek soner (na petra’ta !) war al leurenn eo B.R.E.T.O.N.S gant izili

Kervegans, Digresk, EV, Soldat Louis, Armens … o vezañ evel ur gorventenn, war donioù mil-anavezet, prest da strobinellañ salioù Breizh, Bro C’hall ha re Europa ivez

Rue Saint-Louis, Rennes

Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne



