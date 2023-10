Conservatoire : L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky Rue Saint Louis Pau, 6 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un soldat est flatté par le diable qui lui prend son violon en échange d’un livre qui réalisera tous ses vœux.

L’histoire du soldat est une œuvre révolutionnaire qui embrasse les champs de la musique, de la danse et du théâtre : ce

spectacle est donc un projet pluridisciplinaire, l’aboutissement d’un processus de création

irriguant plusieurs départements du Conservatoire.

Une formation instrumentale innovante : violon, contrebasse, clarinette, basson, trompette, trombone et percussions ; une relation

exceptionnelle entre texte et musique, entre musiciens et comédiens.

Musique, Igor Stravinsky

Texte, Charles-Ferdinand Ramuz

Direction, Gaëtan Kuchta.

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . EUR.

Rue Saint Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A soldier is flattered by the devil, who takes his violin in exchange for a book that will make all his wishes come true.

L?histoire du soldat is a revolutionary work that spans the fields of music, dance and theater

a multi-disciplinary project, the culmination of a creative process involving

several departments at the Conservatoire.

An innovative instrumental line-up: violin, double bass, clarinet, bassoon, trumpet, trombone and percussion

between text and music, musicians and actors.

Music, Igor Stravinsky

Text, Charles-Ferdinand Ramuz

Direction, Gaëtan Kuchta

Un soldado es halagado por el diablo, que se lleva su violín a cambio de un libro que cumplirá todos sus deseos.

L’histoire du soldat es una obra revolucionaria que abarca los campos de la música, la danza y el teatro

el espectáculo es, por tanto, un proyecto multidisciplinar, culminación de un proceso creativo en el que han participado

varios departamentos del Conservatorio.

Una formación instrumental innovadora: violín, contrabajo, clarinete, fagot, trompeta, trombón y percusión

entre texto y música, entre músicos y actores.

Música, Igor Stravinsky

Texto, Charles-Ferdinand Ramuz

Dirección: Gaëtan Kuchta

Ein Soldat wird vom Teufel umschmeichelt, der ihm seine Geige abnimmt, um im Gegenzug ein Buch zu erhalten, das alle seine Wünsche erfüllen wird.

Die Geschichte des Soldaten ist ein revolutionäres Werk, das die Bereiche Musik, Tanz und Theater umfasst

die Aufführung ist also ein multidisziplinäres Projekt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses, der von den

der mehrere Abteilungen des Konservatoriums durchdringt.

Eine innovative Instrumentalbesetzung: Violine, Kontrabass, Klarinette, Fagott, Trompete, Posaune und Schlagzeug; eine Beziehung zwischen Text und Musik

außergewöhnliche Beziehung zwischen Text und Musik, zwischen Musikern und Schauspielern.

Musik, Igor Strawinsky

Text, Charles-Ferdinand Ramuz

Leitung, Gaëtan Kuchta

