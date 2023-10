Conservatoire : Semaine du Son de l’Unesco Rue Saint Louis Pau, 16 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Déborder de notre géographie ou encoreen découvrir sa singularité, c’est ce chemin qu’emprunte l’ensemble Regards pour ce

nouveau spectacle. Oblique 3 réunit un trio instrumental piano, accordéon et santur avec un trio vocal : un dialogue entre des

arrangements de chants nomades, des créations musicales originales et des poèmes contemporains.

Santur, Farnaz Modarresifar

Soprano, Maya Villanueva

Soprano, Kanae Mizobuchi

Piano, Jacques Comby

Accordéon, Jean-Etienne Sotty

Basse et performer, Vahram Zaryan

Vidéo, Romain Lalire

Spectacle soutenu par la SACEM, SPEDIDAM, la Maison de la Musique Contemporaine et la Fondation Royaumont. En partenariat avec l’ensemble Regards..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

Rue Saint Louis Théâtre Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Overflowing our geography or discovering its singularity, this is the path taken by the Regards ensemble in this new show

new show. Oblique 3 brings together a piano, accordion and santur trio with a vocal trio: a dialogue between arrangements of nomadic songs

arrangements of nomadic songs, original musical creations and contemporary poems.

Santur, Farnaz Modarresifar

Soprano, Maya Villanueva

Soprano, Kanae Mizobuchi

Piano, Jacques Comby

Accordion, Jean-Etienne Sotty

Bass and performer, Vahram Zaryan

Video, Romain Lalire

Supported by SACEM, SPEDIDAM, Maison de la Musique Contemporaine and Fondation Royaumont. In partnership with Ensemble Regards.

Desbordar nuestra geografía o descubrir su singularidad, éste es el camino que recorre el conjunto Regards en este nuevo espectáculo

nuevo espectáculo. Oblique 3 reúne a un trío instrumental de piano, acordeón y santur con un trío vocal: un diálogo entre arreglos de canciones nómadas, creaciones musicales originales y poemas del pasado

arreglos de canciones nómadas, creaciones musicales originales y poemas contemporáneos.

Santur, Farnaz Modarresifar

Soprano, Maya Villanueva

Soprano, Kanae Mizobuchi

Piano, Jacques Comby

Acordeón, Jean-Etienne Sotty

Bajo e intérprete, Vahram Zaryan

Vídeo, Romain Lalire

Con el apoyo de la SACEM, la SPEDIDAM, la Maison de la Musique Contemporaine y la Fundación Royaumont. En colaboración con el conjunto Regards.

Das Ensemble Regards geht in seinem neuen Projekt den Weg, unsere Geografie zu überschreiten oder ihre Einzigartigkeit zu entdecken

neuen Aufführung. Oblique 3 vereint ein Instrumentaltrio aus Klavier, Akkordeon und Santur mit einem Gesangstrio

arrangements nomadischer Gesänge, originalen musikalischen Kreationen und zeitgenössischen Gedichten.

Santur, Farnaz Modarresifar

Sopran, Maya Villanueva

Sopran, Kanae Mizobuchi

Klavier, Jacques Comby

Akkordeon, Jean-Etienne Sotty

Bass und Performer, Vahram Zaryan

Video, Romain Lalire

Die Aufführung wird von SACEM, SPEDIDAM, der Maison de la Musique Contemporaine und der Fondation Royaumont unterstützt. In Partnerschaft mit dem Ensemble Regards.

