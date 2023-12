Noël à Pau 2023- Fêtes des lumières Rue Saint-Louis Pau, 4 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La déambulation s’élancera depuis la rue Saint-Louis. Elle empruntera la rue Joffre, la rue Gassion, la rue Henri IV, la rue Adoue, le boulevard des Pyrénées, les allées Aragon, la rue Louis-Barthou jusqu’à la place Royale. 4 compagnies (près de 30 artistes) animeront cette déambulation féerique : la Bike Parade, les Big Dancers, le Fiers à Cheval et le Pouvoir des Fleurs. Un feu d’artifice sera tiré depuis le stade Tissié à 19h30. Des stands associatifs, installés square George V, proposeront à la vente : vin chaud, chocolat, thé et barbe à papa. Un DJ sera présent place Clemenceau pour continuer la soirée en musique jusqu’à 22h.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Rue Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The procession will set off from rue Saint-Louis. It will take in rue Joffre, rue Gassion, rue Henri IV, rue Adoue, boulevard des Pyrénées, allées Aragon, rue Louis-Barthou and Place Royale. 4 companies (nearly 30 artists) will enliven this fairytale stroll: the Bike Parade, the Big Dancers, the Fiers à Cheval and the Pouvoir des Fleurs. A fireworks display will be launched from the Tissié stadium at 7.30pm. Stalls selling mulled wine, chocolate, tea and cotton candy will be set up in Square George V. A DJ will be on hand in Place Clemenceau to keep the party going until 10pm

El desfile comenzará en la rue Saint-Louis. Pasará por las calles Joffre, Gassion, Henri IV, Adoue, boulevard des Pyrénées, allées Aragon, Louis-Barthou y Place Royale. 4 compañías (cerca de 30 artistas) protagonizarán este mágico desfile: el Desfile de Bicicletas, los Grandes Bailarines, los Fiers à Cheval y el Pouvoir des Fleurs. Los fuegos artificiales se lanzarán desde el estadio Tissié a las 19:30 horas. En la plaza George V habrá puestos de vino caliente, chocolate, té y algodón de azúcar. En la plaza Clemenceau habrá un DJ que animará la fiesta hasta las 22:00 horas

Der Umzug startet in der Rue Saint-Louis. Sie führt durch die Rue Joffre, die Rue Gassion, die Rue Henri IV, die Rue Adoue, den Boulevard des Pyrénées, die Allées Aragon, die Rue Louis-Barthou bis zum Place Royale. 4 Kompanien (fast 30 Künstler) werden diesen märchenhaften Umzug gestalten: die Bike Parade, die Big Dancers, Fiers à Cheval und Pouvoir des Fleurs. Ein Feuerwerk wird um 19.30 Uhr vom Stade Tissié aus gezündet. Auf dem Square George V bieten Vereinsstände Glühwein, Schokolade, Tee und Zuckerwatte zum Verkauf an. Auf dem Place Clemenceau legt ein DJ bis 22 Uhr Musik auf

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau