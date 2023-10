Concert Adiemus II chorégraphié par le choeur Amaryllis Rue Saint-Louis Pau, 18 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cette œuvre, dirigée par Fanny Moullet et présentée avec succès à Oloron et Orthez en juin est reconduite dans son intégralité en version ballet. « Adiemus II cantata mundi »oeuvre de Karl Jenkins compositeur contemporain gallois est une pièce à l’esprit à la fois festif et empreint de spiritualité. Elle est écrite en langage inventé où l’on trouve des influences africaines, arabes, mais aussi celtiques, grégoriennes, sans oublier des sonorités jazz. Un chœur en mouvement, voilà l’idée originale de Fanny Moullet. Les gestes sculptent le son, lui donnant force et légèreté à la fois.

La chorégraphie est de Cigalie Beniate..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Rue Saint-Louis Théâtre Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This work, directed by Fanny Moullet and successfully presented in Oloron and Orthez in June, will be performed in its entirety in a ballet version. « Adiemus II cantata mundi » by Karl Jenkins, a contemporary Welsh composer, is a piece with a festive yet spiritual spirit. It is written in an invented language, with African, Arabic, Celtic, Gregorian and jazz influences. A moving choir is Fanny Moullet?s original idea. Gestures sculpt the sound, giving it both strength and lightness.

Choreography by Cigalie Beniate.

Esta obra, dirigida por Fanny Moullet y presentada con éxito en Oloron y Orthez en junio, volverá a representarse íntegramente en versión ballet. « Adiemus II cantata mundi » de Karl Jenkins, compositor galés contemporáneo, es una obra de espíritu festivo y espiritual a la vez. Está escrita en un lenguaje inventado con influencias africanas, árabes, celtas, gregorianas y jazzísticas. Un coro en movimiento es la idea original de Fanny Moullet. Los gestos esculpen el sonido, dándole a la vez fuerza y ligereza.

La coreografía es de Cigalie Beniate.

Dieses Werk, das von Fanny Moullet dirigiert und im Juni in Oloron und Orthez mit großem Erfolg aufgeführt wurde, wird in seiner Gesamtheit als Ballettversion wieder aufgeführt. « Adiemus II cantata mundi » von Karl Jenkins, einem zeitgenössischen walisischen Komponisten, ist ein Stück mit einer festlichen und gleichzeitig spirituellen Stimmung. Es ist in einer erfundenen Sprache geschrieben, die afrikanische und arabische, aber auch keltische und gregorianische Einflüsse sowie Jazzklänge enthält. Fanny Moullets originelle Idee ist ein Chor in Bewegung. Die Gesten formen den Klang und verleihen ihm gleichzeitig Kraft und Leichtigkeit.

Die Choreografie stammt von Cigalie Beniate.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pau