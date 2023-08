Église Saint-Julien XII -ème siècle Rue Saint-Julien 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi, 16 septembre 2023, Bourg-le-Roi.

Église Saint-Julien XII -ème siècle 16 et 17 septembre Rue Saint-Julien 72610 Bourg le Roi

BOURG LE ROI (Nord Sarthe)

Un premier édifice religieux aurait été construit sur l’emplacement d’un temple gallo-romain présentant quelques similitudes avec le fanum d’Oisseau-le-Petit.

La construction de l’église actuelle remonte au XIIème siècle, époque où le village s’est considérablement agrandi pour devenir une place forte sous l’impulsion de Henri II Plantagenêt.

La tour-clocher greffée sur le côté sud-est de l’édifice a pu être intégrée au système de défense du bourg.

La façade a été remaniée plusieurs fois (XVIII et XIXème siècles). Sur les contreforts d’angles, on peut voir des figurines sculptées personnifiant les grands pécheurs et les excommuniés qui ne pouvaient entrer dans l’église.

L’église est composé d’une avec une tour-clocher greffée sur le côté, dont le rez-de-chaussée est voûté d’ogives, trois des culots supportant la retombée des arcs ne possédant pas de décor, le quatrième étant sculpté d’une petite tête de renard. Les vitraux datent de 1866 et de 1934-1942; au nombre de cinq, ils présentent un élément du patrimoine de la commune associé à une scène de la vie d’un Saint vénéré dans la paroisse, comme Saint Mathurin . L’ancien presbytère de 1704 avec des ouvertures à linteaux délardés est accolé à l’église.

Les vitraux de Bourg-le-Roi ont la particularité d’être réalisés en mica et chaque baie possède un médaillon représentant un élément architectural de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jocelyne Richard libre de droit