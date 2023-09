LES POTIFOLIE’S Rue Saint Joseph Neufgrange, 15 octobre 2023, Neufgrange.

Neufgrange,Moselle

Organisée par le Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe en partenariat avec la municipalité de Neufgrange.

Cette manifestation fait la part belle aux cucurbitacées dans toutes ses formes ainsi que tout ce qui se rapporte à l’automne, dame nature et au terroir. Chaque année, elle attire des centaines de visiteurs qui repartent enchantés par cette belle journée dans un grand jardin multicolore.

Horticulteurs, pépiniéristes, outillage et décoration de jardin, potiers, troc aux plantes …

Buvette et restauration sur place, soupe de potiron maison.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

Rue Saint Joseph

Neufgrange 57910 Moselle Grand Est



Organized by the Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe in partnership with the municipality of Neufgrange.

This event focuses on cucurbits in all their forms, as well as everything to do with autumn, Mother Nature and local produce. Every year, it attracts hundreds of visitors who leave enchanted by this beautiful day in a large, multicolored garden.

Horticulturalists, nurserymen, garden tools and decorations, potters, plant barter …

On-site refreshments and homemade pumpkin soup.

Organizado por el Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe en colaboración con el municipio de Neufgrange.

Este acontecimiento se centra en las cucurbitáceas en todas sus formas, así como en todo lo relacionado con el otoño, la madre naturaleza y los productos locales. Cada año atrae a cientos de visitantes que se marchan encantados de este hermoso día en un gran jardín multicolor.

Horticultores, viveristas, herramientas y adornos de jardín, alfareros, trueque de plantas…

Refrescos y comida in situ, sopa de calabaza casera.

Organisiert vom Karnevalsclub Neufgrange Les Spitzbuwe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neufgrange.

Bei dieser Veranstaltung dreht sich alles um Kürbisgewächse in all ihren Formen sowie um alles, was mit dem Herbst, Mutter Natur und der Region zu tun hat. Jedes Jahr zieht sie Hunderte von Besuchern an, die nach einem schönen Tag in einem großen, bunten Garten begeistert nach Hause gehen.

Gartenbaubetriebe, Baumschulen, Gartengeräte und -dekoration, Töpfer, Pflanzenbasar …

Getränke und Speisen vor Ort, hausgemachte Kürbissuppe.

