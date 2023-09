JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CLOS DU CHÂTEAU Rue Saint Joseph Neufgrange, 17 septembre 2023, Neufgrange.

Neufgrange,Moselle

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Roland Walck, mémorialiste de Neufgrange présentera un diaporama de 400 clichés réalisés sur la commune. Des joyaux photographiques représentant des détails d’architecture, de visages de la nature ou d’instants insolites, des détails qui auront certainement échappés au flâneur absorbé par ses pensées du jour.

Venez nombreux redécouvrir votre village et pourquoi ne pas échanger avec Roland Walck sur ses clichés après la projection.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. 0 EUR.

Rue Saint Joseph

Neufgrange 57910 Moselle Grand Est



As part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), Roland Walck, Neufgrange’s memorialist, will present a slide show of 400 photographs taken in the commune. Photographic gems depicting details of architecture, faces of nature or unusual moments, details that will certainly have escaped the stroller absorbed in his thoughts of the day.

Come and rediscover your village, and why not chat with Roland Walck about his pictures after the screening.

En el marco de las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), Roland Walck, memorialista de Neufgrange, presentará un diaporama de 400 fotografías tomadas en la ciudad. Se trata de joyas fotográficas que retratan detalles de la arquitectura, rostros de la naturaleza o momentos insólitos, detalles que sin duda se le habrán escapado al paseante absorto en sus pensamientos del día.

Vengan todos a redescubrir su pueblo, y por qué no charlar con Roland Walck sobre sus fotografías después de la proyección.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes wird Roland Walck, Gedenkstättenmitarbeiter von Neufgrange, eine Diashow mit 400 Aufnahmen aus der Gemeinde präsentieren. Fotografische Juwelen, die Details der Architektur, Gesichter der Natur oder ungewöhnliche Momente darstellen, Details, die dem in seine Gedanken des Tages versunkenen Flaneur sicherlich entgangen sein werden.

Kommen Sie zahlreich, um Ihr Dorf neu zu entdecken, und warum nicht nach der Vorführung mit Roland Walck über seine Aufnahmen diskutieren?

Mise à jour le 2023-09-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES