FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART – SPECTACLE AÏE AÏE AÏE Rue Saint Joseph Neufgrange, 8 juillet 2023, Neufgrange.

Neufgrange,Moselle

Compagnie HOUPPZ.

Après avoir suivi les enseignements du grand Mage Mahal et présenté ses exploits dans le music-hall de Fakirwiller, il arrive enfin chez vous et vous n’en reviendrez pas !

Entrez dans l’univers du Fakir Royal et de son assistant Tandoori pour un spectacle au-delà des performances humaines et spirituelles.

Le Fakir Royal traverse toujours les clous, dort dans un lit de braise et se fait des massages à la tronçonneuse ! Rien ne l’effraie … Alors, montez sur son tapis magique et laissez-vous transporter vers le pays des sept douleurs !

Après Eaux les Bains et WoW, Étienne Bayart et Bruno Dreyfürst reviennent dans un nouveau délire burlesque et décalé dont ils sont les seuls à détenir le secret.. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-08 20:45:00. 0 EUR.

Rue Saint Joseph

Neufgrange 57910 Moselle Grand Est



After following the teachings of the great Mage Mahal and showcasing his exploits in the Fakirwiller music hall, he’s finally coming to you – and you won’t believe it!

Enter the world of the Royal Fakir and his assistant Tandoori for a show that goes beyond human and spiritual performance.

The Royal Fakir always crosses nails, sleeps in an ember bed and gives himself chainsaw massages! Nothing frightens him… So hop on his magic carpet and let yourself be transported to the land of seven sorrows!

After Eaux les Bains and WoW, Étienne Bayart and Bruno Dreyfürst are back with another burlesque, offbeat romp, the secret of which they alone hold.

Compañía HOUPPZ.

Tras seguir las enseñanzas del gran Mago Mahal y mostrar sus hazañas en el music hall Fakirwiller, por fin llega a ti… ¡y no te lo vas a creer!

Adéntrese en el mundo del Faquir Real y su ayudante Tandoori en un espectáculo que va más allá de las actuaciones humanas y espirituales.

El Faquir Real todavía camina entre clavos, duerme en un lecho de brasas y se da masajes con motosierras Nada le asusta… Súbase a su alfombra mágica y déjese llevar al país de los siete dolores

Después de Eaux les Bains y WoW, Étienne Bayart y Bruno Dreyfürst vuelven con un nuevo espectáculo de payasadas cuyo secreto sólo ellos poseen.

Kompanie HOUPPZ.

Nachdem er den Lehren des großen Magiers Mahal gefolgt ist und seine Heldentaten in der Musikhalle von Fakirwiller präsentiert hat, kommt er endlich zu Ihnen und Sie werden es nicht glauben!

Treten Sie ein in die Welt des Königlichen Fakirs und seines Assistenten Tandoori und erleben Sie eine Show jenseits menschlicher und spiritueller Leistungen.

Der Königliche Fakir geht immer durch die Nägel, schläft in einem Bett aus Glut und massiert sich selbst mit einer Kettensäge! Nichts schreckt ihn ab … Steigen Sie also auf seinen Zauberteppich und lassen Sie sich in das Land der sieben Schmerzen entführen!

Nach Eaux les Bains und WoW kehren Étienne Bayart und Bruno Dreyfürst mit einem neuen burlesken und schrägen Delirium zurück, dessen Geheimnis nur sie besitzen.

