LA DOUBLE EXPOSITION DE BACHELOT & CARON Rue Saint Jean de l’Habit Fontevraud-l’Abbaye, 25 novembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Pour la première fois depuis l’ouverture en son sein du musée d’Art moderne, l’Abbaye royale de Fontevraud présente La Très Grande Table, une exposition en résonnance avec Les tables au musée, toutes deux de Marjolaine Caron et Louis Bachelot..

2023-11-25

Rue Saint Jean de l’Habit

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For the first time since the opening of the Museum of Modern Art, the Abbaye Royale de Fontevraud presents La Très Grande Table, an exhibition that resonates with Les tables au musée, both by Marjolaine Caron and Louis Bachelot.

Por primera vez desde la apertura del Museo de Arte Moderno, la Abadía Real de Fontevraud presenta La Très Grande Table, una exposición que resuena con Les tables au musée, ambas de Marjolaine Caron y Louis Bachelot.

Zum ersten Mal seit der Eröffnung des Museums für moderne Kunst in der königlichen Abtei von Fontevraud wird La Très Grande Table gezeigt, eine Ausstellung in Resonanz mit Les tables au musée, beide von Marjolaine Caron und Louis Bachelot.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire