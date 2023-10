Lecture musicale à la Chapelle Saint-Jacques Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue, 25 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Chant, piano et fables de La Fontaine.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 10 EUR.

Rue Saint-Jacques

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Song, piano and fables by La Fontaine

Canción, piano y fábulas de La Fontaine

Gesang, Klavier und Fabeln von La Fontaine

Mise à jour le 2023-10-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME