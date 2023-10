« FORUM » de Lanislas Combeuil à la Chapelle Saint-Jacques Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue, 18 octobre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Lauréat 2022 du Prix du Département pour l’art contemporain. Restitution – sortie de résidence autour de l’installation FORUM.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

Rue Saint-Jacques

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Winner of the 2022 Prix du Département pour l’art contemporain. Restitution – exit from residency around the FORUM installation

Ganador del Premio Département 2022 de Arte Contemporáneo. Restitución – salida de la residencia en torno a la instalación FORUM

Preisträger 2022 des Preises des Departements für zeitgenössische Kunst. Restitution – Ausgang des Aufenthalts rund um die Installation FORUM

