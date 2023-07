Exposition des Artistes du Vendômois à Vendôme Rue Saint-Jacques Vendôme, 14 juillet 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Nouvelle exposition à découvrir dans la Chapelle Saint-Jacques..

Jeudi 2023-07-14 14:00:00 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

Rue Saint-Jacques

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



New exhibition to discover in the Saint-Jacques Chapel.

Descubra una nueva exposición en la Chapelle Saint-Jacques.

Neue Ausstellung in der Kapelle Saint-Jacques zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT de Vendome – Territoires Vendomois