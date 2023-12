TÉLÉTHON COMMUNAUTAIRE Rue Saint-Hubert Bouzonville, 8 décembre 2023 16:00, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Cette manifestation caritative nationale agit pour défendre les droits des malades, faire progresser la citoyenneté des personnes en situation de handicap et faire reconnaître les maladies rares. En tant qu’acteur de la recherche et de l’innovation, elle défend une politique nationale volontariste et ambitieuse. C’est pourquoi, la CCB3F a souhaité s’associer à cet événement en proposant des animations festives et sportives durant cette période.

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous dès le vendredi 8 décembre à 16h pour participer au défi « Relais natation ». Celui-ci se déroulera sur une durée de 24h. Le but étant de réaliser un maximum de longueur sur cette période. Afin d’assurer la continuité du relais, surtout de 23h à 7h, les nageurs nocturnes sont priés de bien vouloir s’inscrire auprès du centre aquatique. Des vélos disposés dans le bassin seront également disponibles pour les personnes ne souhaitant pas nager.

Enfin, le Téléthon communautaire sera clôturé par un aquagym géant le samedi 9 décembre à 16h.

Durant ces deux jours, vous pourrez profiter d’un stand restauration et buvette sur le parking du centre aquatique tenu par les bénévoles.. Tout public

Samedi 2023-12-08 00:00:00 fin : 2023-12-08 23:59:00. 0 EUR.

Rue Saint-Hubert

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



This national charity event works to defend the rights of patients, advance the citizenship of people with disabilities and gain recognition for rare diseases. As a key player in research and innovation, it defends a proactive and ambitious national policy. That’s why the CCB3F has decided to join in this event by offering festive and sporting activities during this period.

We invite you to join us on Friday December 8 at 4pm for the « Relais natation » challenge. This will take place over a 24-hour period. The aim is to complete as many lengths as possible over this period. To ensure continuity of the relay, especially from 11pm to 7am, night swimmers are kindly requested to register with the aquatic center. Bicycles will also be available in the pool for non-swimmers.

Finally, the community Telethon will close with a giant aquagym on Saturday December 9 at 4pm.

During these two days, volunteers will be on hand to provide food and refreshments in the aquatic center parking lot.

Este evento benéfico nacional trabaja para defender los derechos de los pacientes, promover la ciudadanía de las personas con discapacidad y lograr el reconocimiento de las enfermedades raras. Como actor clave de la investigación y la innovación, defiende una política nacional proactiva y ambiciosa. Por ello, el CCB3F ha querido sumarse a este acontecimiento proponiendo actividades festivas y deportivas durante este periodo.

Le invitamos a unirse a nosotros el viernes 8 de diciembre a las 16h para participar en el desafío « Relais natation ». El reto durará 24 horas. El objetivo es completar el mayor número posible de largos durante este periodo. Para garantizar la continuidad del relevo, especialmente de 23.00 a 7.00 horas, se ruega a los nadadores nocturnos que se inscriban en el centro acuático. También habrá bicicletas disponibles en la piscina para los no nadadores.

Por último, el telemaratón comunitario se clausurará con un aquagym gigante el sábado 9 de diciembre a las 16.00 horas.

Durante los dos días del evento, los voluntarios atenderán un puesto de comida y refrescos en el aparcamiento del centro acuático.

Diese nationale Wohltätigkeitsveranstaltung setzt sich für die Verteidigung der Rechte von Patienten, die Förderung der Bürgerrechte von Menschen mit Behinderungen und die Anerkennung seltener Krankheiten ein. Als Akteur in den Bereichen Forschung und Innovation setzt sie sich für eine proaktive und ehrgeizige nationale Politik ein. Aus diesem Grund möchte sich die CCB3F an diesem Ereignis beteiligen, indem sie während dieser Zeit festliche und sportliche Animationen anbietet.

So laden wir Sie ab Freitag, dem 8. Dezember, um 16 Uhr zur Teilnahme an der Herausforderung « Schwimmstaffel » ein. Diese findet über einen Zeitraum von 24 Stunden statt. Das Ziel ist es, in diesem Zeitraum so viele Längen wie möglich zu erreichen. Um die Kontinuität der Staffel, vor allem von 23 Uhr bis 7 Uhr, zu gewährleisten, werden die Nachtschwimmer gebeten, sich beim Wassersportzentrum anzumelden. Für Personen, die nicht schwimmen möchten, stehen auch Fahrräder zur Verfügung, die im Becken aufgestellt sind.

Schließlich wird der Telethon der Gemeinschaft am Samstag, den 9. Dezember um 16 Uhr mit einer riesigen Wassergymnastik abgeschlossen.

Während dieser beiden Tage können Sie auf dem Parkplatz des Wassersportzentrums von einem Essens- und Getränkestand profitieren, der von den Freiwilligen betreut wird.

Mise à jour le 2023-12-05 par TROIS FRONTIERES TOURISME