Début : 2024-09-19 13:45:00

fin : 2024-09-19 16:15:00 . Partez à l’aventure au cœur de l’estran, pour y découvrir son histoire, son château et ses secrets !

Prenez vos chaussures d’eau, munissez-vous de jumelles et lancez-vous dans cette traversée qui vous dévoilera la baie comme vous ne l’avez jamais vue ! .

Rue Saint-Guirec

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec

