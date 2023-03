Course solidaire E Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-03-26 – 2023-03-26

Côtes dArmor . Courons ensemble contre l’Epilepsie

Venez courir ou marcher la distance de votre choix, 5,5 ou 11 km par solidarité !

Départ – Arrivée au Parc des Sculptures à Ploumanac’h

Course 11 km à 10 h

Marche 5.5 km à 11h

Parcours enfants 900 m à 11h

Ravitaillement

Vestiaires à disposition

Buvette et restauration sur place lesamisdeploumanach22@gmail.com +33 6 22 68 69 03 Rue Saint-Guirec Parc des sculptures Perros-Guirec

