Spectacle de marionnettes : Polichinelle le tonneau Rue Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie, 10 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Polichinelle l’insatiable a soif, démesurément soif. Seul un tonneau de vin peut faire l’affaire, à condition de ne point le payer ! C’est bien sûr compter sans l’avidité du vigneron et le maléficie qu’il introduit dans le tonneau. Ce tonneau, objet de convoitise, renferme alors des surprises mordantes. Ainsi fait, qui a dit que Polichinelle était marionnette à se rendre sans combattre ? Ah ah, c’est bien mal le connaître !.

2023-08-10

Rue Saint-Grat Théâtre Pas Sage

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Polichinelle the insatiable is thirsty, excessively thirsty. Only a barrel of wine will do, as long as you don’t pay for it! But that’s without counting on the vintner’s greed and the evil spell he introduces into the barrel. The barrel, a coveted object, is full of biting surprises. Who said Polichinelle was a puppet who surrendered without a fight? Ah ah, you don’t know him very well!

Polichinela la insaciable está sedienta, excesivamente sedienta. Sólo le basta un barril de vino, ¡siempre que no pague por él! Pero eso sin tener en cuenta la codicia del bodeguero y el maleficio que introduce en el barril. El barril, objeto codiciado, está lleno de sorpresas mordaces. ¿Quién dijo que Polichinelle era una marioneta que se rendía sin luchar? ¡Pues no lo conoce muy bien!

Polichinelle, der Unersättliche, hat Durst, übermäßigen Durst. Nur ein Fass Wein kann ihm helfen, aber er darf es nicht bezahlen! Doch da ist die Gier des Winzers und der Fluch, den er in das Fass einführt. Das Fass, ein Objekt der Begierde, birgt bittere Überraschungen. Wer hat also gesagt, dass Polichinelle eine Marionette ist, die man kampflos aufgeben muss? Aha, da kennt man ihn schlecht!

