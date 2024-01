Spectacle : Qui a volé les mots ? Rue Saint-Girons Monein, samedi 20 janvier 2024.

Monein Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Spectacle de chansons opérettes opéra jazz autour des jeux de mots.

Entre poésie et musique, les voix des chanteurs, poètes et comédiens viendront réveiller les textes de Devos, Francis Blanche… mais aussi de petites pépites d’auteurs inconnus. Le public peut basculer du comique au nostalgique, du sérieux à la dérision. Un programme drôle et déroutant !

EUR.

Rue Saint-Girons Salle Saint-Girons

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



