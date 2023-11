Le Choeur des Rugueux en concert Rue Saint-Gervais Langon, 1 décembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Le Choeur des Rugueux est une association du club de rugby de Langon qui, depuis 20 ans, s’illustre dans le chant choral. Chants sacrés et profanes, ces hommes chantent pour le bonheur de tous les publics.

Concert au profit des enfants du service cancer pédiatrique de Bordeaux, organisé par les clubs-service du Sud-Gironde (Rotary, Lions et Kiwanis)..

Rue Saint-Gervais

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Choeur des Rugueux is an association of the Langon rugby club, which has been making a name for itself in choral singing for 20 years. Sacred and secular, these men sing to the delight of all audiences.

Concert to benefit children in the Bordeaux pediatric cancer ward, organized by the Sud-Gironde service clubs (Rotary, Lions and Kiwanis).

El Choeur des Rugueux es una asociación del club de rugby de Langon, famoso por su canto coral desde hace 20 años. Sagrados y profanos, estos hombres cantan para deleite de todos los públicos.

Concierto en beneficio de los niños del hospital pediátrico de Burdeos, organizado por los clubes de servicio de Sud-Gironde (Rotary, Lions y Kiwanis).

Der Choeur des Rugueux ist ein Verein des Rugby-Clubs von Langon, der sich seit 20 Jahren im Chorgesang hervorhebt. Ob geistliche oder weltliche Lieder, diese Männer singen zur Freude aller Zuschauer.

Konzert zugunsten der Kinder der Kinderkrebsstation in Bordeaux, organisiert von den Service-Clubs der Süd-Gironde (Rotary, Lions und Kiwanis).

