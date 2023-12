MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE SAINT PIERRE FOURIER Rue Saint Cécile Mirecourt, 1 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

MARCHÉ DE NOËL de l’École Saint Pierre Fourier.

Divers commerçants et artisanat local. Vin chaud, crêpes, gâteaux, chocolats chauds.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Saint Pierre Fourier.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 . 0 EUR.

Rue Saint Cécile École Saint Pierre Fourier

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



CHRISTMAS MARKET of the Saint Pierre Fourier School.

Various traders and local crafts. Mulled wine, pancakes, cakes, hot chocolates

Organized by the parents? association of the Saint Pierre Fourier school.

MERCADO DE NAVIDAD de la Escuela Saint Pierre Fourier.

Varios comerciantes y artesanos locales. Vino caliente, panqueques, pasteles, chocolates calientes

Organizado por la asociación de padres del colegio Saint Pierre Fourier.

WEIHNACHTSMARKT der Schule Saint Pierre Fourier.

Verschiedene Händler und lokales Kunsthandwerk. Glühwein, Crêpes, Kuchen, heiße Schokolade

Organisiert von der Elternvereinigung der Schule Saint Pierre Fourier.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT MIRECOURT