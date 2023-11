JEU DE PISTE rue Saint Blaise Behren-lès-Forbach, 15 novembre 2023, Behren-lès-Forbach.

Behren-lès-Forbach,Moselle

Relais de 4×10 énigmes – En route vers les JO 2024 à la Bibliothèque Municipale Paul Bienvenu le 15 novembre à 14h30.. Tout public

Mercredi 2023-11-15 14:30:00 fin : 2023-11-15 16:30:00. 0 EUR.

rue Saint Blaise

Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est



4×10 riddle relay – En route to the 2024 Olympics at the Bibliothèque Municipale Paul Bienvenu on November 15 at 2:30pm.

Relevo de 4×10 enigmas – Camino de los Juegos Olímpicos de 2024 en la Biblioteca Municipal Paul Bienvenu el 15 de noviembre a las 14.30 horas.

Staffel von 4×10 Rätseln – Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in der Stadtbibliothek Paul Bienvenu am 15. November um 14:30 Uhr.

