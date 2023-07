Visite de la Tour Saint-Antoine Rue Saint-Antoine Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Montez à 40m, au niveau de la première balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez d’un panorama exceptionnel pour comprendre l’histoire de la ville de Loches.

Visite guidée toutes les 30 minutes. Départs à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h..

Rue Saint-Antoine

Climb 40m to the first balustrade of the Tour Saint-Antoine and enjoy an exceptional panoramic view of the history of the town of Loches.

Guided tour every 30 minutes. Departures at 10 a.m., 10.30 a.m., 11 a.m., 11.30 a.m., 2 p.m., 2.30 p.m., 3 p.m.

Suba 40 m hasta la primera balaustrada de la torre Saint-Antoine y disfrute de una vista panorámica excepcional que le ayudará a comprender la historia de la ciudad de Loches.

Visita guiada cada 30 minutos. Salidas a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30 y 15:00.

Steigen Sie 40 m hoch auf die Höhe der ersten Balustrade des Turms Saint-Antoine und genießen Sie einen außergewöhnlichen Ausblick, um die Geschichte der Stadt Loches zu verstehen.

Geführte Besichtigung alle 30 Minuten. Abfahrt um 10 Uhr, 10:30 Uhr, 11 Uhr, 11:30 Uhr, 14 Uhr, 14:30 Uhr, 15 Uhr.

