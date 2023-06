Jazz au jardin: Soñadero Rue Saint-André Beaulieu-lès-Loches, 4 juillet 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Inspiré par les traditions de la rumba cubaine et de la salsa new-yorkaise, Soñadero joue avec les motifs polyrythmiques, les tourneries et le folklore caribéen à travers des pièces musicales évolutives. La musique est composée par le guitariste Paul de Robillard..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 23:30:00. .

Rue Saint-André

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Inspired by the traditions of Cuban rumba and New York salsa, Soñadero plays with polyrhythmic motifs, turnings and Caribbean folklore in evolving musical pieces. The music is composed by guitarist Paul de Robillard.

Inspirado en las tradiciones de la rumba cubana y la salsa neoyorquina, Soñadero juega con patrones polirrítmicos, giros y folclore caribeño a través de piezas musicales en evolución. La música está compuesta por el guitarrista Paul de Robillard.

Inspiriert von den Traditionen der kubanischen Rumba und der New Yorker Salsa spielt Soñadero mit polyrhythmischen Mustern, Drehungen und karibischer Folklore in sich entwickelnden Musikstücken. Die Musik wurde von dem Gitarristen Paul de Robillard komponiert.

Mise à jour le 2023-06-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire