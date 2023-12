RÉCITAL – AU PIANO LORRAIN Rue Rue François Blaudez Épinal, 22 décembre 2023, Épinal.

Épinal Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22

L’association MUSIQUE LORRAINE Epinal, dont le but est la promotion des compositeurs ayant des liens avec la Région Lorraine, a le plaisir vous faire part du récital « Au piano lorrain », du pianiste spinalien Red RADOJA, et la présentation du CD du programme de ce concert, dédié à la musique des compositeurs lorrains du baroque à nos jours, tels que Joseph BODIN DE BOISMORTIER, Théodore GOUVY, Florent SCHMITT .Ce spectacle ne s’adresse pas uniquement aux mélomanes avertis mais à toute personne qui voudrait découvrir la culture lorraine autrement..

5 EUR.

Rue Rue François Blaudez THEATRE MUNICIPAL

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par OT EPINAL ET SA REGION