Journées Européennes du Patrimoine des usines municipale Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland) Colmar, 17 septembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Découvrez le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales – visite libre..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland)

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Discover the industrial heritage associated with the activities of the Usines Municipales – free tour.

Descubra el patrimonio industrial asociado a las actividades de los Usines Municipales – visita autoguiada.

Entdecken Sie das industrielle Erbe, das mit den Aktivitäten der städtischen Fabriken verbunden ist – freie Besichtigung.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme de Colmar