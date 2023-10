Loto Rue royale La Coucourde, 19 novembre 2023, La Coucourde.

La Coucourde,Drôme

Le loto revient sur notre village..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Rue royale Salle rurale d’animation Pierre Bonnet

La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The bingo returns to our village.

El bingo vuelve a nuestro pueblo.

Das Lotto kehrt in unser Dorf zurück.

Mise à jour le 2023-10-26 par Montélimar Tourisme Agglomération