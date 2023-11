Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux Rue Roumanille Vitrolles, 25 novembre 2023, Vitrolles.

Vitrolles,Bouches-du-Rhône

Entrée Gratuite – RDV les 25 et 26 novembre 2023 pour le Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux « HistoireZen » à la Salle Guy Obino à Vitrolles.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Rue Roumanille Salle Guy Obino

Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free admission – See you on November 25 and 26, 2023 for the « HistoireZen » Divinatory Arts, Spirituality and Minerals Fair at the Salle Guy Obino in Vitrolles

Entrada gratuita – Venga a visitarnos los días 25 y 26 de noviembre de 2023 para la Feria de Artes Divinatorias, Espiritualidad y Minerales « HistoireZen » en la Sala Guy Obino de Vitrolles

Freier Eintritt – RDV am 25. und 26. November 2023 für die Messe für Divinationskünste, Spiritualität und Mineralien « HistoireZen » in der Salle Guy Obino in Vitrolles

