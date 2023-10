Cet évènement est passé Concert Musiques Actuelles Rue Rougemaille Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert Musiques Actuelles Rue Rougemaille Senlis, 14 juin 2023, Senlis. Concert Musiques Actuelles Mercredi 14 juin, 18h00 Rue Rougemaille Entrée libre Les élèves des classes des Musiques Actuelles vous proposent de venir les écouter le mercredi 14 juin, rue Rougemaille, à 18h.

Pour cette occasion, la rue Rougemaille sera piétonnisée et vous pourrez profiter des différentes terrasses. Rue Rougemaille Rue Rougemaille 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T20:00:00+02:00

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T20:00:00+02:00

