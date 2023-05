Atelier : Bières et Fromages Rue Rosa Luxembourg, 2 juin 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Organisé dans le cadre des animations pour les 2 ans de la boutique Mag’Alie à Gonfreville-l’Orcher.

Roxane Fourgous, de Bières et Fromages, propose un temps de découverte et délicieux accords autour d’une dégustation de bières artisanales normandes et de fromages locaux.

Rendez-vous à la boutique Mag’Alie – Durée : 2h

Gratuit.

2023-06-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-02 19:00:00. .

Rue Rosa Luxembourg

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Organized within the framework of the animations for the 2 years of the store Mag’ Alie in Gonfreville-l’Orcher.

Roxane Fourgous, from Bières et Fromages, proposes a time of discovery and delicious agreements around a tasting of Norman craft beers and local cheeses.

Meeting point at the Mag’Alie store – Duration: 2 hours

Free

Organizado en el marco de las actividades del 2º aniversario de la tienda Mag’Alie de Gonfreville-l’Orcher.

Roxane Fourgous, de Bières et Fromages, propone un momento de descubrimiento y deliciosos acuerdos en torno a una degustación de cervezas artesanales normandas y quesos locales.

Punto de encuentro en la tienda Mag’Alie – Duración: 2 horas

Gratis

Organisiert im Rahmen der Animationen zum zweijährigen Bestehen der Boutique Mag’Alie in Gonfreville-l’Orcher.

Roxane Fourgous von Bières et Fromages bietet eine Zeit der Entdeckung und köstlichen Kombinationen rund um eine Verkostung von normannischen handwerklichen Bieren und lokalen Käsesorten.

Treffpunkt: Boutique Mag’Alie – Dauer: 2 Std

Kostenlos

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité