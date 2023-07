Café Théâtre Côté Rocher « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau » de Andrea Redavid Rue Roland Le Preux Rocamadour, 7 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Drôle et interactive, cette conférence spectacle vous invite à un voyage incroyable au cœur des capacités insoupçonnées du cerveau humain.

Dans une ambiance détendue et intimiste, participez à des expériences étonnantes. Mêlant mentalisme, humour et improvisation, il vous livre de façon surprenante quelques secrets pour utiliser votre cerveau comme une véritable baquette magique. Ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément avec des doutes et inversement

A partir de 10 ans.

2023-08-07 21:30:00 fin : 2023-08-07 . 15 EUR.

Rue Roland Le Preux Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Funny and interactive, this lecture-show invites you on an incredible journey into the unsuspected capacities of the human brain.

In a relaxed, intimate atmosphere, take part in some astonishing experiments. With a blend of mentalism, humor and improvisation, he’ll give you a surprising insight into how to use your brain like a magic carpet. Those who come with certainties are sure to leave with doubts, and vice versa

Ages 10 and up

Divertida e interactiva, esta conferencia-espectáculo le invita a un increíble viaje al corazón de las insospechadas capacidades del cerebro humano.

En un ambiente relajado e íntimo, participe en algunos experimentos asombrosos. Combinando mentalismo, humor e improvisación, le revelará algunos secretos sorprendentes sobre cómo utilizar su cerebro como una alfombra mágica. Los que vengan con certezas seguro que se irán con dudas, y viceversa

A partir de 10 años

Diese lustige und interaktive Konferenzshow lädt Sie zu einer unglaublichen Reise in die ungeahnten Fähigkeiten des menschlichen Gehirns ein.

In einer entspannten und intimen Atmosphäre nehmen Sie an erstaunlichen Experimenten teil. In einer Mischung aus Mentalismus, Humor und Improvisation verrät er Ihnen auf überraschende Weise einige Geheimnisse, wie Sie Ihr Gehirn wie einen echten Zauberstab benutzen können. Diejenigen, die mit Gewissheiten kommen, werden mit Zweifeln nach Hause gehen und umgekehrt

Ab 10 Jahren

