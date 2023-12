Loto de Noël Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours, 3 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le Gymnastique Club Jocondien organise son loto de Noël le dimanche 17 décembre.

Venez nombreux !.

Dimanche 2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Rue Roland de la Olla

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Gymnastique Club Jocondien is organizing its Christmas bingo on Sunday December 17.

Come one, come all!

El Gymnastique Club Jocondien celebra su bingo de Navidad el domingo 17 de diciembre.

¡Le esperamos!

Der Gymnastique Club Jocondien veranstaltet am Sonntag, den 17. Dezember, sein Weihnachtslotto.

Kommen Sie zahlreich!

