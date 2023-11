Soirées pot-au-feu Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours, 8 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le Comité d’Animation Joué Centre organise 2 soirées Pot-au-feu en faveur du Téléthon.

Inscriptions et règlement à l’Espace Clos Neuf les mardis, mercredis et jeudis de 10h30 à 12h..

Samedi 2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . 25 EUR.

Rue Roland de la Olla

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Comité d’Animation Joué Centre is organizing 2 Pot-au-feu evenings in aid of the Telethon.

Registration and payment at Espace Clos Neuf on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 10.30am to 12pm.

El Comité d’Animation Joué Centre organiza 2 veladas de Pot-au-feu a beneficio del Telethon.

Inscripciones y pago en el Espace Clos Neuf los martes, miércoles y jueves de 10.30 a 12h.

Das Comité d’Animation Joué Centre organisiert zwei Pot-au-feu-Abende zugunsten des Telethon.

Anmeldung und Bezahlung im Espace Clos Neuf dienstags, mittwochs und donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr.

