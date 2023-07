Festival Pop Up Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat, 3 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le Festival Pop Up, c’est un ensemble d’animations et de spectacles à l’attention des petits et grands, tous ceci, à la salle des fêtes de Saint-Léonard de Noblat ! Ce festival se déroule en deux temps : un premier composé d’ateliers artistiques pour les enfants inscrits au centre de loisirs, un deuxième dédié à la représentation, avec des spectacles effectués par des artistes accompagnés des enfants du centre de loisirs où ces derniers des ateliers effectués par les enfants du centre de loisirs.

Au programme :

Jeudi 3 août à 18h00 : Le récital déconcertant de Lulu Bris, chanson pour marmots

Vendredi 4 août à 18h00 : L’ours et la louve, conte musical illustré

Samedi 5 août de 10h00 à 12h00 : Atelier création d’un conte sonore en famille (sur inscription)

Samedi 5 août à 18h00 : Télévintage, marionettes

Festival gratuit et ouvert à tous, buvette et petite restauration sur place.

2023-08-03 fin : 2023-08-05 23:00:00. EUR.

Rue Roger Salengro Salle des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Pop Up Festival is a series of events and shows for young and old, all at the Saint-Léonard de Noblat village hall! The festival takes place in two stages: the first featuring artistic workshops for children enrolled in the leisure center, the second dedicated to performance, with shows by artists accompanied by children from the leisure center, or workshops by children from the leisure center.

Program:

Thursday August 3 at 6:00 p.m.: Lulu Bris’s disconcerting recital of songs for kids

Friday, August 4, 6:00 pm: L’ours et la louve, illustrated musical tale

Saturday, August 5, 10:00 am to 12:00 pm: Family workshop to create a sound tale (registration required)

Saturday, August 5, 6:00 pm: Télévintage, puppets

The festival is free and open to all, with refreshments and snacks on site

El Pop Up Festival es una serie de eventos y espectáculos para grandes y pequeños en la Salle des Fêtes de Saint-Léonard de Noblat El festival se desarrolla en dos fases: la primera consiste en talleres artísticos para niños inscritos en el centro de ocio, y la segunda está dedicada a espectáculos, con actuaciones de artistas acompañados por niños del centro de ocio, o talleres realizados por niños del centro de ocio.

En el programa:

Jueves 3 de agosto a las 18.00 h: recital desconcertante de canciones para niños de Lulu Bris

Viernes 4 de agosto a las 18.00 h: L’ours et la louve, cuento musical ilustrado

Sábado 5 de agosto, de 10.00 a 12.00 h: Taller de creación de un audiocuento para toda la familia (inscripción obligatoria)

Sábado 5 de agosto a las 18.00 h: Télévintage, marionetas

Festival gratuito y abierto a todos, refrescos y tentempiés in situ

Das Pop Up-Festival ist eine Reihe von Veranstaltungen und Aufführungen für Groß und Klein, die im Festsaal von Saint-Léonard de Noblat stattfinden Dieses Festival findet in zwei Phasen statt: Eine erste besteht aus künstlerischen Workshops für die im Freizeitzentrum eingeschriebenen Kinder, eine zweite ist den Aufführungen gewidmet, mit Aufführungen, die von Künstlern in Begleitung von Kindern des Freizeitzentrums durchgeführt werden, oder letztere von Workshops, die von den Kindern des Freizeitzentrums durchgeführt werden.

Auf dem Programm stehen:

Donnerstag, 3. August, 18.00 Uhr: Der verwirrende Liederabend von Lulu Bris, Chanson für Murmeltiere

Freitag, 4. August, 18.00 Uhr: Der Bär und die Wölfin, illustriertes musikalisches Märchen

Samstag, 5. August, 10.00-12.00 Uhr: Workshop zur Erstellung eines Klangmärchens für die ganze Familie (Anmeldung erforderlich)

Samstag, 5. August um 18:00 Uhr: Télévintage, Marionetten

Festival kostenlos und für alle zugänglich, Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Noblat