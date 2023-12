CINÉ COMÉDIE CLUB LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ MERCREDI 27 DÉCEMBRE A 18H Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 27 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:00:00

fin : 2023-12-27 19:20:00

Au début du XIXè siècle, des querelles ancestrales opoosent violemment les familles Canfield et McKay. Le jeune Willie McKay (Keaton), ignorant cette tragédie, arrive dans son village natal pour prendre possession de l’héritage familial..

Au début du XIXè siècle, des querelles ancestrales opoosent violemment les familles Canfield et McKay. Le jeune Willie McKay (Keaton), ignorant cette tragédie, arrive dans son village natal pour prendre possession de l’héritage familial.

Chaque mois, un film classique et drôle, présenté par le grand duo Fabrice Andrivon et Guillaume Guéraud.

LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ De Buster Keaton (1923)

MERCREDI 27 DÉCEMBRE A 18H

Au début du XIXè siècle, des querelles ancestrales opoosent violemment les familles Canfield et McKay. Le jeune Willie McKay (Keaton), ignorant cette tragédie, arrive dans son village natal pour prendre possession de l’héritage familial.

Inspiré de faits réels, Les Lois de l’hospitalité est le deuxième long-métrage de Keaton. Chef d’oeuvre d’absurdité loufoque, riche en aventures pleines de cascades et de rebondissements, il revisite le thème de Roméo et Juliette sans aucune retenue. Et le comique de Keaton devient un art !

.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT DU CLERMONTAIS