Début : 2023-12-21 18:30:00

Le cinéma Alain Resnais vous propose une rencontre et Débat Ciné-Aidants en partenariat avec Céméa Occitanie dans le cadre du film INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS le Jeudi 21 Décembre à 18h30. Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. .

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-l'herault/